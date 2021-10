Luka Van den Keybus en Noah Kuavita respectievelijk 16e en 20e in historische allroundfinale WK toestelturnen

Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas) en Noah Kuavita (Silok Deurne) zijn vrijdag respectievelijk op de zestiende en twintigste plaats geëindigd in de allroundfinale van het WK toestelturnen in het Japanse Kitakyushu.

Na de zes onderdelen (ringen, sprong, brug, rek, grond en paard met bogen) totaliseerde Van den Keybus 81.265 punten. Daarmee deed hij beter dan in de kwalificaties, toen hij 81.098 punten sprokkelde. Kuavita liet 79.598 noteren en deed daarmee heel wat beter dan in de kwalificaties. Die sloot hij af met 77.632 punten, waardoor hij pas als 24e en laatste kon doorstoten naar de finale. Toen schreven onze landgenoten al geschiedenis, want het was de eerste keer dat twee Belgische mannelijke gymnasten de WK-finale van de allroundcompetitie mochten turnen.

Het goud ging vrijdag na een thriller enigszins verrassend naar de Chinees Zhang Boheng, die het met 87.981 punten haalde van de Japanse olympisch kampioen Daiki Hashimoto (87.964), enkele dagen geleden nog de beste tijdens de kwalificaties. Het brons was voor de Oekraïner Illia Kovtun (84.899).