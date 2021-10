De politie van Heusden-Zolder controleerde bij een snelheidsactie op vijf locaties in totaal 1.160 voertuigen. 179 bestuurders reden te snel (15 procent). De meeste overtreders reden op de Westlaan (1 op 5) en in Geenrijt (1 op 4). Niemand van de overtreders kwam in aanmerking voor de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. ppn