Thomas Meunier geblesseerd aan de kant bij Dortmund, ook Erling Haaland meerdere weken out

Borussia Dortmund kan zaterdag in het duel bij Arminia Bielefeld op de negende speeldag in de Bundesliga geen beroep doen op Thomas Meunier. De Rode Duivel is niet speelklaar, zo bevestigde BVB-coach Marco Rose vrijdag tijdens het persmoment.

Deze keer zou het om een voetblessure gaan. Eerder dit seizoen had hij al last van blessures aan de teen en de knie. Met die laatste kwetsuur moest hij ook afhaken bij de Rode Duivels voor de Final Four van de Nations League. Zijn seizoensvoorbereiding zag hij vorige zomer verstoord worden vanwege een besmetting met het coronavirus. In het Champions League-duel van dinsdag op bezoek bij Ajax werd hij na 79 minuten naar de kant gehaald. Dortmund ging in Amsterdam met zware 4-0 cijfers onderuit.

De Borussen zitten vooral met de handen in het haar vanwege de blessure van vedette Erling Haaland, die eerder deze week opnieuw in verband werd gebracht met de Engelse topclubs City en Chelsea. De Noorse international heeft een blessure aan de heupbuiger opgelopen en staat meerdere weken aan de kant. Nico Schulz viel uit met een kwetsuur aan de hamstring.