Op zoek naar inspiratie? Deze orginele Halloweenoutfits helpen je alvast op weg

Het einde van oktober nadert en dat wil zeggen: tijd om je griezeligste outfit aan te trekken. Voor wie nog op zoek is naar inspiratie en creatief aan de slag wil, hebben we alvast enkele angstaanjagende outfits op een rijtje gezet.

Je lievelingsgerecht

Natuurlijk kan je je verkleden in een pompoen, hét symbool voor Halloween, maar dit koppel gooide het over een andere boeg: hun lievelingskostje. Blogster Jean Wang inspireerde haar outfit op een fles sojasaus, haar baby werd dan weer omgetoverd tot zalm nigiri, voor de sushifans. Om het plaatje helemaal compleet te maken, trok haar echtgenoot een Japanse koksvest aan.

Cruella

Met de film Cruella is de Disney-klassieker De 101 Dalmatiërs opnieuw brandend actueel. Deze man nam een oud tafellaken en ging aan de slag met zwarte verf. De rondingen op de heupen zijn dan weer het resultaat van een aardige hoeveelheid tule en noppenfolie.

Filmhelden

Ook het gezellige monstertje E.T. zit bij heel wat fans nog altijd vers in het geheugen, ondanks dat de film dateert uit 1982. Trek een rode sweater aan om in de huid te kruipen van de tienjarige Elliott, haal er een fietsstuur bij en doorklief samen met E.T. het luchtruim.

Toekomstvoorspellers

Ook waarzegsters hebben doorgaans een waas van mysterie om zich heen. Met een paar sjaals, opzichtige kettingen of andere juwelen kom je al heel ver. Om het plaatje, letterlijk en figuurlijk, af te maken, voeg je er nog enkele tarotkaarten aan toe.

UP!

Ook met karton en enkele ballonnen kan je als ouder creatief aan de slag gaan. Ga een kartonnen doos te lijf met kleurrijke verf en vul enkele ballonnen met helium. Vergeet ook de gaten niet te maken voor de armen en ga de lucht in zoals in de film UP.