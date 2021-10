Speelgoedmaker Mattel omzeilt toeleveringsproblemen en verwacht “sterk feestdagenseizoen”

Speelgoedmaker Mattel, bekend van Barbie en Fisher-Price, heeft minder last van leveringsproblemen van grondstoffen en speelgoed dan het bedrijf zelf had gedacht. Het verwacht een sterk feestdagenseizoen en verhoogt de omzetprognose voor het volledige boekjaar.

De verkopen van speelgoed zakten aan het begin van de coronacrisis in, maar herstelden zich toen de lockdowns langer gingen duren en thuiswerkende mensen hun kinderen bezig moesten houden.

Nu zorgen leveringsproblemen voor onzekerheid, maar Mattel heeft daar minder last van dan verwacht. “We voldoen aan de vraag”, zei topman Ynon Kneiz. “Misschien niet aan alle vraag, maar meer dan we hadden verwacht.”

Het bedrijf kocht versneld grondstoffen in, regelde op voorhand al containerruimte en legde ook de tarieven daarvoor vroeg vast. Bovendien breidde Mattel het aantal havens waarvandaan het zijn speelgoed verspreidt uit. Al die stappen moeten ervoor zorgen dat de kosten niet te hoog oplopen en leveringen verzekerd zijn. In het derde kwartaal haalde Mattel een omzet van een kleine 1,8 miljard dollar, omgerekend ruim 1,5 miljard euro. Dat was 8 procent meer dan een jaar eerder. De winst ging met 46 procent omhoog naar 813 miljoen dollar, al had het bedrijf daar wel een forse belastingmeevaller voor nodig. Ook zonder die eenmalige meevaller steeg de winst, maar dan met een bescheiden 2 procent.

Mattel verwacht een goed eindejaar. De jaaromzet zou zo 15 procent hoger moeten uitkomen dan in 2020. Tot nu toe ging het uit van een omzetstijging van 12 tot 14 procent.