Sporting Hasselt-Bocholt VV is zaterdagavond het Limburgse onderonsje in 2B. Een speciale partij voor Geert Berben (28) en Ruben Janssen (30). Berben is afkomstig van Bocholt en voetbalt sinds dit seizoen voor Hasselt. Bocholt-speler Janssen is de ex-kapitein van Sporting.