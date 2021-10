Ook sociale ontleners krijgen renteloze energetische renovatielening

De zogenaamde 0 procent energetische renovatielening bestaat sinds dit jaar al voor hypothecaire leningen bij de bank. Volgend jaar volgen dus de sociale leningen, met een overgangsregeling voor wie al dit jaar een sociale lening aanging.

De ontlener moet de woning of het appartement op 5 jaar tijd energetisch verbeteren. Wie zich engageert voor een duurzamere renovatie, kan meer ontlenen. Wie een woning met energielabel E of F naar het label A wil brengen, kan een renteloze lening tot 60.000 euro aangaan. Naar label B is dat 45.000 euro, naar label C 30.000 euro. Voor een appartement van energielabel D, E of F zijn de bedragen 30.000 euro (naar label B) tot 45.000 euro (naar label A).

Na die vijf jaar moet de ontlener met een nieuw energieprestatiecertificaat aantonen dat het gewenste label is behaald. Zoniet, vordert het Vlaams Woningfonds het al gekregen voordeel volledig of gedeeltelijk terug en laat ze de rest van de lening aan de referentierentevoet van een sociale lening, verhoogd met twee procentpunten, verder lopen. De ontlener kan de renovatielening op maximaal 25 jaar afbetalen. De renovatielening kan nooit langer lopen dan de hoofdlening.

In 2020 verstrekten het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen samen 3.464 leningen. Veertig procent leende toen voor een aankoop met renovatie (1.399 leningen). Sinds juli 2020 verlaagde de rentevoet van sociale leningen van 2 naar 1,6 procent voor leningen op 20 jaar en naar 1,8 procent op 25 jaar, om sociale leningen nog aantrekkelijker te maken. Sinds 2021 verstrekt alleen nog het Vlaams Woningfonds sociale leningen.