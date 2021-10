5 miljoen euro voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg

De Vlaamse regering trekt 5 miljoen euro uit voor betere arbeidsvoorwaarden in de Vlaamse revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschut wonen en de palliatieve zorg. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Het gaat om een maatregel in uitvoering van het sociaal akkoord VIA 6.