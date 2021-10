Thailand verwelkomt vanaf 1 november opnieuw toeristen uit België

Toeristen uit deze landen moeten wel volledig gevaccineerd zijn en over een negatieve coronatest beschikken, verduidelijkte de Thaise premier op Facebook. Na aankomst in Thailand volgt dan nog een test, waarna de reizigers naar 17 toeristische hotspots mogen reizen, waaronder het eiland Phuket, hoofdstad Bangkok en Chiang Mai. Of deze lijst nog zal uitgebreid worden, is volgens de krant Bangkok Post nog onduidelijk.

Thailand hoopt met de versoepeling op een heropstart van de toeristische industrie, die nu al meer dan anderhalf jaar grotendeels plat ligt. Volgens cijfers van de centrale bank van Thailand mocht het Zuidoost-Aziatische land in 2019 nog 40 miljoen buitenlandse toeristen verwelkomen.

In Thailand heeft tot nog toe ongeveer 38 procent van de bevolking twee coronaprikken gekregen. Volgens de premier zou de vaccinatiecampagne echter versneld worden.