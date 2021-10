Een nieuw logo én imago voor kleuterschool Klim-Op in Helchteren

De school onthulde in het bijzijn van zo’n 200 ouders en genodigden een nieuw logo, een bijhorende stoelenboom én hun gloednieuwe speelplaats. De slogan op hun logo luidt: “Wat je buiten leert, komt beter binnen”.“Dat hoort bij ons nieuwe imago”, zegt directeur Jos Ceyssens. “Op onze speelplaats zijn grasweides, voetbalvelden, een bosje, klimheuvels, boomstammen om op te klauteren en we hebben een moestuin, met daarin een blotevoetenpad. We willen een school zijn met een gezonde levensstijl, waarin kleuters opgroeien tot gelukkige en zelfstandige kinderen. Ze worden hier uitgedaagd in een krachtige en groene leeromgeving.”