Boer Lisa op bezoek in De Beerring

In de klas van juf Evy van De Beerring kwam boer Lisa op bezoek. Onder een groot doek verstopte ze heel wat voorwerpen die ons doen denken aan de herfst. Vol spanning mochten de leerlingen grabbelen onder het doek. Wat prikt daar in onze vingers? Het is de bolster van een kastanje. Wat is die grote bobbel onder het doek? Een dikke pompoen. Wist jij dat in de herfst de appels en de peren klaar zijn om te plukken? Boer Lisa was zo lief om de leerlingen te laten proeven van deze heerlijke vruchten. Onder het grote doek vonden de leerlingen ook een heleboel bladeren van de bomen. Wat een leuke kleuren hebben deze bladeren! Ze zijn niet meer groen, maar wel rood, bruin, oranje of geel.