Coronacommissaris Pedro Facon: “Vooral niet-gevaccineerden bij besmettingen en ziekenhuisopnames door Covid-19”

Het zijn vooral niet-gevaccineerde personen die besmet raken met het coronavirus en die recentelijk opgenomen werden in het ziekenhuis. Dat heeft coronacommissaris Pedro Facon vrijdag gezegd op de wekelijkse persbriefing van Sciensano, waar hij een RAG-rapport presenteerde.

“Bij mensen onder de 65 jaar zien we vier tot tien keer lager aantal besmettingen bij gevaccineerden tegenover niet-gevaccineerden.”

Ook bij de ziekenhuisopnames zijn verschillen te zien tussen patiënten naargelang hun vaccinatiestatus. “Voor wie jonger dan 65 jaar is, zien we een duidelijk verschil tussen wie wel en niet gevaccineerd is. Het gaat zelfs om een factor tot tien.”

Facon wees er op dat het gaat om relatief beperkte cijfers van een 600-tal nieuwe hospitalisaties tussen 12 en 18 oktober. “Het toont duidelijk de werking van de vaccins aan. Toch zullen we nog altijd een aantal gevaccineerden in het ziekenhuis blijven zien.”