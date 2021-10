Strijdersbonden houden fakkeltocht door drie gemeenten

“De fakkeltocht is een traditie die teruggaat tot 1928 en sinds 1982 door onze NSB-afdelingen wordt georganiseerd”, vertelt secretaris Elie Missotten van NSB Heers. “Met een volle bus en liefst 27 vaandels trokken we naar verschillende deelgemeenten in Heers, Gingelom en Sint-Truiden. Ook de re-enactmentgroep van Thierry Peeters tekende weer present. Aan elk van de dertien monumenten speelde trompettist Marisa Groenwold het Te Velde en de Last Post. De Heerse harmonie Salvia speelde samen met Marisa de Brabançonne aan de monumenten in Heers en Opheers. Een afgevaardigde van de gemeente of stad zorgde aan elk monument voor de bloemlegging en toespraak. In de gemeente Heers namen burgemeester Kristof Pirard en schepenen Bart Stevens, Sonja Houbar en Carina Volont deze taak voor hun rekening. Elk jaar kunnen we op de medewerking van de stads- en gemeentebesturen rekenen, zij staan er volledig achter dat we deze traditie moeten blijven koesteren.” (frmi)