Jonge rapper doodgeschoten in Zweden

In Zweden is in de nacht van donderdag op vrijdag een jonge rapper doodgeschoten. Dat melden Zweedse media.

De schietpartij vond plaats in de wijk Hammarby Sjöstad, in het zuiden van de hoofdstad Stockholm. Onder meer de krant Expressen en de omroep SVT melden dat de negentienjarige muzikant Einár door meerdere kogels werd geraakt. Hij overleed ter plaatse.

© via REUTERS

De politie wil de naam van het slachtoffer niet bevestigen, maar deelt wel mee dat er een moordonderzoek is opgestart. Er worden getuigen ondervraagd. Voorlopig zijn er geen verdachten opgepakt.

Einár, die eigenlijk Nils Kurt Erik Einar Grönberg heet, was in Zweden erg populair. Hij had er sinds zijn doorbraak in 2019 - met het lied ‘Katten i trakten’ - ook buiten de hiphopscène grote bekendheid verworven. In dat jaar was hij is in Zweden de meest gestreamde artiest op Spotify, voor de overleden Zweedse dj Avicii en internationale sterren als Ed Sheeran en Billie Eilish.