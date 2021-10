Coldplay geeft extra concert in Brussel

De Britse popgroep Coldplay geeft op maandag 8 augustus 2022 een extra concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat meldt Live Nation. De concerten van 5 en 6 augustus zijn uitverkocht.

De ‘Music of the spheres’-wereldtournee gaat in maart van start en doet in augustus dus België aan, meer bepaald het Koning Boudewijnstadion. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus treedt H.E.R. aan als special guest, op maandag 8 augustus is dat London Grammar.

Eind 2019 kondigden de bandleden aan dat ze niet meer op tournee gaan zolang dat niet op een klimaatneutrale manier kan. Ze willen de ecologische voetafdruk van de reizen en optredens zo laag mogelijk houden en zullen voor de optredens gebruikmaken van hernieuwbare energie.

Het nieuwe album ‘Music of the spheres’ verscheen op 15 oktober. Tickets voor het extra concert zijn nu beschikbaar en zijn uitsluitend te koop via ticketmaster.be.