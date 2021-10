Stijn Desmet op WB shorttrack in Peking naar kwartfinales op 1.000 meter

Stijn Desmet behoort vrijdag op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in de Chinese hoofdstad Peking tot de kwartfinalisten op de 1.000 meter. Via een voorronde en een serie heeft Desmet zich vrijdag geplaatst. Hanne Desmet strandde in de serie.

Op de openingsdag van het toernooi in Peking, waar over ruim drie maanden om olympische medailles wordt geschaatst, hadden broer en zus Desmet zich al verzekerd van een plek in de halve finales op de 1.500 meter. Door het grote aantal deelnemers zijn de races over niet over drie, maar over vier dagen gespreid.

Shorttrack is, nog meer dan het schaatsen op de 400 meterbaan, een kwestie van vallen en opstaan. Zelfs de allerbesten gaan onderuit. Gelukkig is het aantal herkansingen ook talrijk. Op de eerste dag alleen al mocht mocht Stijn Desmet zes keer aan de start verschijnen. Op de rustige vrijdag was dat drie keer.

Een misser hoeft voor de olympische ambities nog niet fataal te zijn. Met het oog op de Spelen mag van de resultaten van vier wereldbekerweekeinden de slechtste uitslag geschrapt worden.

De Desmets zijn de voornaamste Belgische kandidaten voor een ticket voor de Winterspelen. Maar via aflossingskoersen zouden er nog wat Belgen aan de afvaardiging kunnen worden toegevoegd. In Peking bleek dat dat lastig gaat worden.

De mannen, naast Desmet waren dat Ward Pétré, Gert-Jan Goeminne en Rino Vanhooren, mochten het op de 5.000 meter opnemen tegen olympisch kampioen Hongarije, Nederland en Polen. Dat leverde de feitelijk kansloze derde plaats op achter Hongarije en Nederland en dus geen plek in de halve finales.

De tijd op het snelle ijs was 6:46.314. Minder dan een seconde verwijderd van het nationale record (6:45.715). De toptijd dateert van 12 januari 2018 in Dresden. Dat was vlak voor de vorige Winterspelen, met olympisch deelnemer en de inmiddels gestopte Jens Almey in de plaats van Vanhooren.