Alken-coach Kevin Baets: “Het kon toch niet dat onze ploeg plots niets meer kon”

Toen Kevin Baets in de zomermaanden aangaf dat hij een ploeg had voor tussen de achtste en de vijfde plaats, hadden wij onze twijfels. Want Alken kon in die vijf matchen van vorig seizoen geen enkel punt bemachtigen en de ‘aankopen’ waren veelal spelers die in eerste geen basisplaats hadden. Maar blijkbaar had de nieuwe coach van de Brouwerijploeg één en ander goed ingeschat, want Alken draait momenteel vlot mee bovenaan.