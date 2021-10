Spierverslapper gevonden bij profwielrenners tijdens “wielerronde in Frankrijk”, Bahrain-Victorious reageert: “Dit schaadt onze reputatie”

Bij haarmonsters van een aantal profwielrenners heeft het National Centre for Biotechnology Information sporen van Tizanidine gevonden, een middel dat gebruikt wordt als medicijn voor mensen die lijden aan MS. In het verslag op zijn website verwijst het NCBI naar “een wielerronde van drie weken in Frankrijk”. Tijdens de recentste Tour de France viel de politie nog binnen bij Bahrain-Victorious.

“Team Bahrain Victorious of een van zijn renners is op geen enkele manier op de hoogte gebracht van het feit dat er tizanidine of andere middelen zijn aangetroffen”, klinkt het bij de ploeg. “De ploeg wil benadrukken dat de auteurs van het wetenschappelijke artikel ook zeggen dat tizanidine geen verboden middel is. De ploeg wint juridisch advies in over de manier waarop deze informatie werd gepubliceerd tijdens een lopend onderzoek zonder dat het team daarvan op de hoogte werd gebracht. Dit schaadt onze reputatie.”

Tizanidine is een middel dat werkt als spiersverslapper, maar is volgens het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) niet verboden. Het kan ook helpen tegen krampen. Volgens het onderzoek werd bij drie van de zeven geteste renners tizanidine aangetroffen in de haarstalen. (hc, ybw)