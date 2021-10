Kandidaat ‘Temptation island’ emotioneel over zijn hondje Fiona: “Kan er niet alleen voor zorgen”

Wanneer duidelijk wordt dat Bert en Delphine na tien jaar geen koppel meer zullen vormen, slaat Bert in paniek. Hij maakt zich vooral zorgen over hun hondje, een pomeriaan, Fiona. “Ik kan daar niet alleen voor zorgen”, klinkt het, “en ik kan die hond ook niet van haar afpakken.”

Bert heeft tijdens de party in de villa een gesprek met Chelsy. Wanneer ze hem vraagt of alles wel oké is, biecht Bert iets op... Of Chelsy ook dit weer moet geloven, weet ze niet...

Temptation Island: Love or Leave, vrijdagavond om 20u35 op Play5 en GoPlay. (tact)