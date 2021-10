Opgelet: deze valse mail gaat rond in naam van Het Belang van Limburg

De mail wil vooral niet-abonnees in de val lokken. — © Shutterstock

Er worden frauduleuze mails gestuurd in naam van Het Belang van Limburg. Via de phishingmail proberen oplichters uw bankgegevens afhandig te maken.

In de mail wordt de lezer bedankt voor “zijn abonnement.” De oplichters verwelkomen de nieuwe klant, die koos voor “het speciale premium pakket voor slechts 39 euro per maand.” Een formule die binnen deze krant niet bestaat. “U ontvangt vanaf 25 oktober dagelijks de gazet in de bus en heeft 24 op 7 digitaal toegang tot al onze artikelen.”

De mail wil vooral niet-abonnees in de val lokken. Via een link kunnen ze “tot en met vrijdag 22 oktober het abonnement gratis annuleren, via onze website.” Op de website met een twijfelachtige url moeten bankgegevens en adressen worden ingegeven. Bij een opzegging zal Het Belang van Limburg trouwens nooit uw kredietgegevens vragen.

De imitatie is professioneel uitgevoerd maar er zijn een aantal rode vlaggen. Zo is de frauduleuze mail ondertekend door oud-hoofdredacteur Ivo Vandekerckhove en verstuurd vanaf het oud adres op de Herkenrodesingel 10.

Indien u toch doorklikte en uw gegevens invulde, neem dan contact op met de lokale politie en Card Stop op het nummer (+32) (0)70 344 344 (0,30 euro/min) om uw kaarten te blokkeren.

