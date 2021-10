Gezocht: griezeligste Halloween-tuin van Limburg

Uitgeholde pompoenen, skeletten, zombies of een heel griezelkerkhof: heel wat Limburgers hebben hun tuin omgetoverd tot een heuse Halloween-tuin. Stuur nu de coolste foto’s van je Halloween-versieringen in.

Op 31 oktober is het Halloween. Huis, tuin of een hele straat: heel wat Limburgers zijn bezig aan de voorbereidingen van het griezeligste feest van het jaar. Heb jij al Halloween-versiering opgehangen? Het Belang van Limburg gaat op zoek naar de coolste Halloween-tuin van Limburg. Stuur je foto in, en laat zo aan heel Limburg je eigen griezelkerkhof of spookhuis zien.(hdb)

LEES OOK. Onze selectie: dit zijn de tien leukste Halloweentochten in Limburg