In de derby tegen Wellen hoopt Koersel-trainer Luc Reumers zaterdag op een eerste zege. De laatste overwinning van Weerstand dateert al van… 1 februari 2020 in eerste provinciale. De balans sindsdien is 2 op 42. “We staan voor een moeilijke opdracht, maar de handdoek gooien we zeker niet”, reageert hij.