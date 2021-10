Het loonvoorstel van FNG-CEO Paul Lembrechts was 1.800 euro per dag , plus bonussen.

Een salaris van 1.800 euro per gewerkte dag. Dat stond in het loonvoorstel van Paul Lembrechts voor zijn CEO-functie bij de noodlijdende retailgroep FNG. De aandeelhouders gingen niet akkoord en dus diende de voormalige VRT-topman prompt zijn ontslag in. Is het voorstel van Lembrechts dan zo overdreven? Wat verdienen onze Belgische CEO’s?