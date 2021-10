Pimpeloen organiseert een pompoenwedstrijd

Breng vanaf 22/10 t.e.m. 30/10 je allermooiste pompoen naar Pimpeloen. Kies je voor een écht halloweenkarakter of hou je meer van nét even anders? Alle pompoenen zullen door een jury worden bekeken en beoordeeld.De winnaar wordt op 31/10 bekendgemaakt en ontvangt een leuk halloween(knutsel)pakket.Voor meer info, vragen of bemerkingen kan je terecht op greetfranssens@gmail.com. Je pompoen afgeven kan na een berichtje.Volg Pimpeloen zeker op FB en Instagram, zo ben je snel op de hoogte van nieuwe info en verneem je wie gewonnen heeft.