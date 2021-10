22 jongeren vieren eerste communie in Neerharen

In een mooi verzorgde viering, voorgegaan door E.H. Jos Vanderlee deden de jongens en meisjes hun uiterste best om er samen een mooie viering van te maken. Met zang en mooie teksten werd het een rustige zinvolle viering. Proficiat aan alle jongeren. Dank je wel aan alle helpende handen om deze lieve kinderen in geloof mee te laten groeien. Nu is de taak verder weggelegd voor de ouders om samen met deze kinderen op weg te gaan.