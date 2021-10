Vtb Kultuur ontdekt eigen streek

Dinsdag bracht vtbKultuur Maaseik, samen met de schilderclub Het Oeters Palet, eerst een bezoek aan het landbouwbedrijf Van den Hout - een van de grootste en modernste veeteeltbedrijven in Limburg, met meer dan 900 melkkoeien. Daarna wandelden ee naar Kasteel De Oude Kuil met o.a. een bijzondere zonnewijzer.Na dit bezoek was er koffie en vlaai in het Ontmoetingshuis in Voorshoven, waar ze kennis maakten met werken van de leden van de schildersclub. Na de koffie was er ook een bezoek aan de kerk van Voorshoven, met uitleg over het gerestaureerde werk “De Kruisiging van Christus'.