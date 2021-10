Vier genomineerden Cristal Award zijn bekend

De volgende bedrijven zijn genomineerd: Beaubad - badkamer expert & maatwerkspecialist Elcado - detailhandelszaak in electro & kookgerief Aegten - dier & tuin, agro, strooizout, groenvoorziening Horemans Houtskeletbouw Een externe jury van een 6-tal prominenten had de moeilijke taak op zich genomen om de 4 bedrijven te bezoeken en tal van vragen voor te schotelen om achteraf de deliberatie te doen. Op woensdag 10 november wordt bekendgemaakt wie de felbegeerde award in de wacht zal slepen.