Ecologische begrazing in Hasselt

Dit najaar geen bulderende machines, maar een grazende onderhoudsploeg die het gras komt maaien. Dit is een duurzaam alternatief, met respect voor fauna en flora. Op lange termijn krijgen de eenjarige planten meer kansen om te groeien en is er meer variatie in kort en lang gras dat de biodiversiteit bevordert. De schapen van het Mekkertje in Zonhoven komen gedurende een week grazen op de kavel, en dit 3 keer per jaar.