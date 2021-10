Handmade in Belgium-label voor ZWEM+

“Een mooie bekroning voor het voltallige team na een turbulent opstartjaar in tijden van corona”, aldus de zaakvoerders. Met ZWEM+ bieden Maarten en Alexander een oplossing op maat van de klant aan. “Van ontwerp, planning, berekening tot uitvoering… alles gebeurt door ons in eigen beheer. In 2019 richtten we ZWEM+ op. Het is dus erg fijn om nu al kunnen uit te pakken met het Handmade in Belgium-label.”Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg: “Met het HIB-label zetten we ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken. Het maatwerk dat Maarten en Alexander leveren, past perfect binnen deze filosofie en wij zijn dan ook erg trots dat ook zij vanaf nu het officiële Handmade in Belgium-label mogen dragen.”