Oudste kleuters van basisschool Uiterwaard uitgenodigd in kabouterbos

De kleuters hebben de kabouter geholpen bij het repareren van de paddenstoel die stuk was. Ook werd Paulus terug voorzien van de nodige spullen. Om de kinderen te bedanken nodigde hij iedereen uit in het kabouterbos in Pietersheim. Elk zintuig werd er geprikkeld en iedereen heeft geknuffeld met de bomen. Zoveel avontuur op 1 dag was enorm spannend. De juf had voor elk kind een eierdoosje voorzien met een opdrachtenkaart om herfstmateriaal te verzamelen. Deze bos-schatten mochten natuurlijk mee naar huis, net zoals het kabouterdiploma dat na afloop in de klas lag.