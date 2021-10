Middenstandsvereniging in elke Beringse deelgemeente

“We willen een sterke middenstandswerking helpen uitbouwen. Een financiële stimulans moet de handelaars daarbij helpen om gezamenlijke acties op touw te zetten en van shoppen meer een beleving te maken”, legt schepen van Lokale Economie en Middenstand Werner Janssen uit. Het budget van om en bij de 10.000 euro per jaar per handelskern kan ingezet worden voor acties zoals het uitbouwen van evenementen, aankoop van vlaggen en gelijkaardige reclamesignalisatie en uitbreiding communicatiekanalen. “De opsomming is niet exhaustief, zolang het maar het ondernemerschap in de desbetreffende deelgemeente stimuleert en de winkelervaring van onze stadsgenoten ten goede komt”, aldus schepen Janssen. In de komende twee maanden organiseert het stadsbestuur daarom verschillende samenkomsten in elke deelgemeente. De lokale handelaars ontvangen hiervoor een uitnodiging. “In Beringen-centrum hebben we gelukkig al een goede middenstandswerking. Maar door de geografische spreiding van onze stad heeft zowat elke deelgemeente een eigen concentratie aan winkels en handelszaken. We hebben niet echt één groot dominant handelscentrum, zoals dit in de meeste steden en gemeenten het geval is. Dit hoeft daarom geen handicap te zijn, we proberen hier juist een sterkte van maken”, besluit de schepen strijdvaardig. De data voor de eerste samenkomsten: In Koersel op 25 oktober 2021 - 20.00 uur - locatie Barnaba In Beverlo op 27 oktober 2021 – 19.30 uur - locatie Waranja In Beringen-Mijn op 16 november 2021 - 20.00 uur - locatie Casino In Paal op 10 november 2021 - 20.00 uur - locatie Millenium Golf Meer details en inschrijvingen via ondernemen@beringen.be of T 011/43 02 04.