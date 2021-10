Landelijke Gilde maakt tuinen klaar voor de winter

Landelijke Gilde Alken organiseerde een tuinvoordracht waarbij getoond werd welke werkzaamheden nu best gebeuren.

In de herfst kunnen al een aantal werkzaamheden gebeuren die de tuin in de winter ook een mooi en verzorgd uitzicht geven en daarbij het lentewerk lichter maken. Sommige struiken mogen voor de winter gesnoeid of de uitgebloeide bloemen weggenomen. Voor anderen moet men wachten tot het voorjaar. Een ervaren tuinspecialist doorliep de tuin en gaf toelichting bij elke plant. De leerrijke zaterdagvoormiddag werd afgesloten met een warme tas koffie en lekker stuk cake.