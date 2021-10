Meisje (1) overleden na aanrijding aan kinderdagverblijf in Brecht: parket houdt het bij “spijtig ongeval”

De dodelijke aanrijding van een meisje van vijftien maanden donderdagnamiddag in Sint-Job-in’t-Goor (Brecht) is gebeurd toen een wagen van de oprit van een kinderdagverblijf reed. Dat zegt het Antwerpse parket, dat het heeft over een “spijtig ongeval”. De bestuurder had er net zijn eigen kinderen opgehaald.