Franse complotdenker Rémy Daillet verdacht van plannen aanslag

De 54-jarige Daillet is een bekend figuur voor Franse aanhangers van complottheorieën. Hij werd in juni opgepakt omdat hij zou hebben geholpen bij de ontvoering van Mia Montemaggi, een achtjarig meisje dat midden april in de Vogezen ontvoerd werd op vraag van de moeder, die het hoederecht was kwijtgespeeld. Het meisje werd na vijf dagen gezond en wel teruggevonden.

© AFP

De politie verdenkt Daillet er nu ook van plannen te hebben gemaakt “voor een staatsgreep en andere gewelddadige acties”. Daillet wordt gezien als de leider van een netwerk dat onder meer een aanslag tegen een vrijmetselaarsloge in het oosten van Frankrijk beraamde. Ook 5G-zendmasten, vaccinatiecentra en journalisten en vooraanstaande Fransen werden geviseerd.

Hij is dinsdag uit zijn cel gehaald om te worden overvraagd. Ook zijn 67-jarige secretaresse Ginette M. werd dinsdag in haar woonplaats Aude opgepakt voor ondervraging.