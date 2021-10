Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) na getuigenissen seksueel geweld Elsene: “Drogeren binnenkort strenger bestraft”

“Daders van seksueel geweld die slachtoffers ook drogeren, zullen binnenkort zwaarder gestraft kunnen worden.” Dat heeft Vincent Van Quickenborne (Open VLD) donderdag gezegd in het parlement. De minister van Justitie reageerde daarmee op de recente getuigenissen van vrouwen die gedrogeerd en vervolgens verkracht werden in twee bars in Elsene.

Eerder deze week hield Vincent Van Quickenborne nog een spoedoverleg over de problematiek met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo). Ondertussen zijn er in het parlement ook debatten aan de gang over een hervorming van het seksueel strafrecht.

“Een belangrijk nieuw element in het ontwerp is dat we uitdrukkelijk vermelden dat spiking (het drogeren van slachtoffers, red.) als verzwarende omstandigheid zal gelden”, aldus Van Quickenborne donderdag. “Niet alleen bij verkrachting, maar ook bij elke vorm van aantasting van de seksuele integriteit. Dat zal nieuw zijn in ons strafwetboek. De straf zal zo kunnen oplopen tot vijftien jaar.”

De voorbije dagen getuigden meerdere vrouwen dat ze eerst gedrogeerd en vervolgens verkracht werden in Waff en El Café, twee bars in Elsene. Het parket benadrukt dat er “meerdere” officiële klachten zijn binnengekomen en dat die klachten “zeer ernstig” worden genomen.