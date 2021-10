Noa Lang en Joshua Zirkzee amuseren zich op bezoek bij Youtube-ster: “Ik kan iedereen een psycholoog aanraden”

Noa Lang en Joshua Zirkzee zijn op de Belgische velden concurrenten als aanvallers van respectievelijk Club Brugge en Anderlecht. Maar beiden zijn ook Nederlander en hebben bij de jeugd van Feyenoord gespeeld. Ze zijn dan ook vrienden naast het veld.

“Ik ben altijd mezelf. What you see is what you get”, zo omschrijft Lang zichzelf bij Youtube-ster Sofiane Touzani. Op de vraag hoe goed hij kan worden, antwoordt de Nederlander dan ook zonder omwegen: “De absolute wereldtop. Daar ga ik niet omheen draaien. Ik kan de wereldtop aan. Als ik mijn hoofd erbij hou, kan ik dat.”

“Het gaat op dit moment goed met mij”, vertelt de winger van blauw-zwart nog. “Ik ben rustig. Ik denk dat ik dat ook uitstraal op het veld. Ik heb plezier in wat ik doe. Het is ook anders geweest. Ik denk wel dat ik een stap heb gezet. Ik heb nu een psycholoog met wie ik kan lachen en praten. Niet alleen als het slecht gaat, maar ook als het goed gaat praat ik ermee. Niet elke dag hoor”, vertelt Lang. “Maar ik heb dat wel nodig. Ik heb best wel wat meegemaakt. En de voetbalwereld is ook gewoon best een vieze wereld. Veel mensen willen wat van je. Er is ook veel druk. Het is niet altijd makkelijk. Ik kan iedereen een psycholoog aanraden.”

In de Youtube-video van Touzani maakten Lang en Zirkzee ook veel plezier.

Zirkzee omschrijft zichzelf als “een rustige, doodnormale jongen die houdt van grappen maken.” Voor Anderlecht hem huurde, kende Zirkzee een moeilijkere periode bij Bayern Munchen. “Vorig jaar heb ik een lastige periode gehad, dit jaar gaat het wat beter omdat ik meer wedstrijden speel. Minuten in de benen en ervaring zijn belangrijk voor de toekomst.”