Milwaukee Bucks lopen tegen zware nederlaag aan, Golden State Warriors winnen derby

Regerend NBA-kampioen Milwaukee Bucks is donderdag tegen een eerste seizoensnederlaag aangelopen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

Na een eerdere thuiszege tegen Brooklyn, gingen de Bucks met 137-95 onderuit bij Miami Heat. Voor het team uit Florida was het zelfs de op een na grootste zege ooit. In 1994 werden de Clippers met een verschil van 43 punten verslagen.

Bij The Heat was Tyler Herro uitblinker met 27 punten in 24 minuten, bij de bezoekers uit Milwaukee kwam MVP Giannis Antetokounmpo niet verder dan 15 punten.

In het Chase Center in San Francisco pakten Golden State Warriors dankzij een ontketende Stephen Curry een felbevochten thuiszege in de Californische derby tegen LA Clippers: 115-113. In het eerste kwart was hij al goed voor 25 punten, in totaal sloot hij af op 45 punten. Paul George liet voor de Clippers 26 punten noteren.