Twee reizigers om het leven gekomen na schietpartij in toeristische trekpleister Mexico

In Mexico zijn donderdag twee toeristen, een Duitser en een Indiër, gedood bij een schietpartij. Twee Duitsers en een Nederlandse vrouw raakten gewond, melden officieren van justitie.

De schietpartij brak uit in de zuidoostelijke badplaats Tulum, een oude Mayaplaats, aan de Caraïbische kust van het schiereiland Yucatan. “Twee buitenlanders zijn gedood en drie mensen raakten gewond door geweervuur in een zaak”, aldus het openbaar ministerie van deelstaat Quintana Roo, waar Tulum, het toeristische mekka van Mexico, is gelegen.

De schietpartij zou hebben plaatsgevonden in het kader van een botsing tussen rivaliserende groepen die drugs verkochten. Een van de vermeende daders is intussen gearresteerd. Tulum is wel vaker het toneel van gewelddadige botsingen tussen drugsbendes.

De vijf slachtoffers werden geraakt door verdwaalde kogels tijdens vuurgevechten en hadden niets te maken met de criminelen, klinkt het bij de burgemeester.

Mexico is een van de tien meest bezochte landen ter wereld, maar kent ook enorm hoge misdaadcijfers. In 2020 werden er, ondanks de pandemie, meer dan 36.000 moorden officieel geregistreerd.