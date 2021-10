Acteur Alec Baldwin schiet per ongeluk crewlid dood tijdens opnames nieuwe film ‘Rust’

De politie werd donderdag rond 13.50 uur (lokale tijd) opgeroepen naar de Bonanza Creek Ranch, een bekende filmlocatie in het noorden van de Amerikaanse staat New Mexico. Er was iemand neergeschoten op de set van ‘Rust’, een nieuwe westernfilm met Alec Baldwin in de hoofdrol, zo luidde het.

De Bonanza Creek Ranch. — © AP

Ter plaatse bleek dat de 42-jarige ‘director of photography’ (cameraregisseur) Halyna Hutchins in de buik was geraakt. De vrouw werd nog per helikopter naar het universitair ziekenhuis van New Mexico overgevlogen, maar overleed aan haar verwondingen. Ook Joel Souza, de 48-jarige regisseur van ‘Rust’, raakte gewond bij het incident. Hij ligt momenteel op de afdeling intensieve zorg in het Christus St. Vincent-ziekenhuis in Santa Fe, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

Halyna Hutchins en Joel Souza. — © afp/ss

Na onderzoek bleek dat Alec Baldwin het fatale schot had gelost, toen de camera’s aan het draaien waren. Per ongeluk. “Bij een van de scènes werd een vuurwapen als rekwisiet gebruikt”, zo meldt de sheriff van Santa Fe County in een persbericht. “Speurders onderzoeken nog hoe en wat voor type projectiel precies werd afgevuurd.”

Het is voorlopig niet duidelijk of het “nepwapen” verkeerdelijk werd geladen met echte kogels of dat het buskruit dat doorgaans in losse flodders wordt gebruikt, op een of andere manier een beetje “puin” uit de loop van het wapen heeft gelanceerd.

“Tragisch ongeluk”

De 68-jarige acteur werd ondervraagd, maar nadien vrijgelaten. “Niemand werd gearresteerd of aangeklaagd”, aldus de sheriff nog. “Alles wijst voorlopig op een tragisch ongeluk. De zaak wordt wel nog verder onderzocht en er worden nog getuigenverklaringen afgenomen.”

Het is niet de eerste keer dat een “nepwapen met losse flodders” verkeerdelijk afgaat in Hollywood. Ook Brandon Lee, de zoon van Bruce Lee, overleed in 1993 op 28-jarige leeftijd bij een gelijkaardig ongeval.

Alec Baldwin is coproducer van ‘Rust’ en acteert erin naast onder anderen Travis Fimmel, Brady Noon, Frances Fisher en Jensen Ackles. Hij speelt de beruchte outlaw Harland Rust, wiens kleinzoon ter dood veroordeeld is voor het onopzettelijk doden van een ranger in de jaren 1880. Baldwin postte eerder op de dag op Instagram een foto vanop de set, met nepbloed op zijn buik: “Terug naar in persoon op kantoor werken. Verdorie, het is vermoeiend”, zo stond erbij te lezen. De post werd na het incident offline gehaald.