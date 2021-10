Britse Queen bracht nacht door in ziekenhuis

“Na medisch advies om een paar dagen te rusten, is de koningin woensdagmiddag naar het ziekenhuis gegaan voor een aantal voorbereidende onderzoeken”, aldus een woordvoerder van Buckingham Palace. “Ze keerde donderdag rond de middag terug naar Windsor Castle, ze is nog steeds goedgeluimd.”

Eerder was al bekend geraakt dat de Britse monarch een trip naar Noord-Ierland “met tegenzin” had afgezegd op aanraden van haar adviseurs. De voorbije dagen bezocht de Queen al meerdere evenementen, zoals de Global Investment Summit in Windsor Castle op dinsdagavond. Eerder op de dag had ze nog twee videomeetings met zowel de Japanse als de Europese ambassadeur. Maandag had ze nog een virtueel onderhoud met de gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland en afgelopen weekend woonde ze de paardenrennen in Ascot bij.

adm