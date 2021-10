Ex-Miss België Céline Van Ouytsel met nieuwe vriend op rode loper

Van Ouytsel (25) vertelt aan Het Laatste Nieuws dat Andreas en zij al enkele jaren vrienden zijn, maar dat de vonk onlangs oversloeg. Wanneer precies, dat wil de ex-Miss en juriste niet kwijt. “Laten we het erop houden dat onze relatie nog pril is. We willen de tijd nemen om uit te zoeken waar dit naartoe gaat, maar voelen ons wel goed bij elkaar.”

Het koppel moet elkaar binnenkort meteen drie weken missen, als Van Ouytsel naar Puerto Rico trekt voor haar deelname aan Miss World.