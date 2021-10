Sven Kums bezorgt AA Gent krappe zege én zo goed als zeker ticket voor volgende ronde

AA Gent is op weg om voor de derde keer in zes seizoenen door te stoten naar de achtste finales van een Europees toernooi. Kums schonk de Buffalo’s tegen het Servische Partizan Belgrado een verdiende 0-1 zege met zijn tweede Europese goal in twee wedstrijden.

Groepswinst en een rechtstreekse ticket bij de laatste zestien in de Conference League wenkt voor AA Gent. Een gelijkspel voor eigen publiek tegen Partizan over twee weken volstaat, mits een verder vlekkeloos parcours tegen zwakke broertjes Anorthosis en Flora. Kums met de kop nota bene, op een prima voorzet van Samoise, meer was niet nodig.

Zo moeizaam als de Buffalo’s door de competitie strompelen, zo walsen ze door Europa als hoeders van het Belgische coëfficiënt. Niet dat Partizan, vaste Europa League-klant - van hetzelfde kaliber bleek als AA Gent. Het thuispubliek was opgewarmd door Servische punkrockcovers, hun ploeg niet. Als Markovic en Obradovic nog een eitje te pellen hadden met Hein Vanhaezebrouck, hun gewezen trainer bij Anderlecht, dan was het vast een zachtgekookt. Aan de plooien in zijn shirt te zien leek Markovic vooral te veel aan de chocolade eieren te hebben gezeten.

Die ene kans voor Partizan voor de rust kwam er niet toevallig na een fout achterin bij AA Gent. Een slordige Okumu verspeelde de bal, waarna de verder ijzersterke Ngadeu zijn interceptie miste. Ricardo schoot voorlangs. Het enige Servische vuurwerk viel buiten het stadion te bewonderen toen het dak van een nabijgelegen flatgebouw werd opgelicht door Bengaals vuur, boven een meters hoge foto. De Grobari (Grafdelvers), de zware supporters van Partizan, eerden daarmee een twintigjarige fan die tien jaar geleden werd neergeschoten. Belgrado, altijd gezellige grond voor voetbaltwisten.

© BELGA

Depoitre heeft het moeilijk

AA Gent was eigenlijk baas. Het had vaker de bal, toonde zich potiger in de duels, maar kwam aanvankelijk ook moeilijk tot kansen. Chakvetadze begon goed aan de wedstrijd. De ren waarmee hij Depoitre de beste Gentse kans van de eerste helft voorschotelde, leek even een flits uit een beter verleden. Alleen is dit oktober 2021, een maand waarin Depoitre even worstelt met zichzelf. Zijn goal tegen Eupen had de twijfels in zijn hoofd niet gebannen. Hij plaatste de pass van Chak over. De Gentse tank had het moeilijk. Een schotje van Odjidja over, of een geblokte knal van Chakvetadze: het waren nauwelijks kansen, maar meer gebeurde er niet in die eerste helft.

Jaja, Odjidja dus, voor wie het pas zijn tweede basisplaats werd sinds augustus. Dit keer hield hij het langer vol dan de 45 minuten tegen Antwerp, al hypothekeerde hij zijn wedstrijd wel door te makkelijk neer te gaan na een licht contact met Obradovic. De Schotse ref Madden zag er geen penalty in – terecht – maar schoof Odjidja wel geel onder de neus voor een schwalbe. Te streng, maar wel vervelend na amper vijf minuten. Nog voor de rust probeerde Vujasic Odjidja al een tweede geel aan te smeren. Madden hield zijn kaarten op zak. Partizan moest wel op zoek naar een lepe truc. Voetballend lukte er weinig.

© REUTERS

Bolat redder

De thuisploeg kwam met verse moed uit de kleedkamer, resulterend in een flinke kans voor Natcho aan de eerste paal. Wat meer opviel was weer Chakvetadze die op wandel ging. Hij bracht Odjidja ook in de zestien, maar diens schot na een knappe sleepbeweging strandde op de vuisten van doelman Popovic. Een belangrijke kans want uit de corner die volgde zou Kums uiteindelijk scoren. Het had meteen 0-2 moeten staan, maar Popovic redde een te centrale vrije trap van Odjidja en een schicht van Nurio.

Kansen afwerken maar ook counters uitspelen, dat bleek nog te veel gevraagd. Het was Bolat zelfs die in het zenuwachtige slot de meubelen redde en zijn al foutloze seizoen onderstreepte.

Mocht er zondag gewonnen worden in Genk zou dat pas de eerste reeks van drie opeenvolgende zeges dit seizoen zijn voor AA Gent. Om maar te zeggen dat ook deze winst niets zegt over wat volgen zal.