WIAM blijkt op bekend tv-personage te lijken en het wondermiddel van Pascal Braeckman in ‘De slimste mens’

De winnaar van gisteravond:

De drie kandidaten bleven het hele spel lang in elkaars buurt, maar Jean-Marc Mwema wist uiteindelijk opnieuw de winst binnen te halen.

De verliezer:

WIAM maakte in het finalespel een tactische fout. Had ze zich zes seconden verder laten zakken, was ze misschien in het spel gebleven. Nu had Gloria Monserez genoeg aan de namen van de drie wijzen om haar naar huis te spelen.

De nieuwkomer van maandag:

Kokkin Sandra Bekkari.

De beste quotes:

Jurylid Bart Cannaerts over de leeftijd van Gloria Monserez: “Gloria, ik vraag me af hoe jij je hierop kan concentreren. Jij doet zoveel, Studio Brussel, Ketnet, acteren, vorige week nog je plechtige communie...”

***

Erik Van Looy: “Zijn jullie ooit al eens teruggekeerd naar een vorig lief?”

Cannaerts: “Eén keer. Ik was mijn tandenborstel vergeten.”

***

Van Looy: “Hoe vieren jullie Moederdag?”

Cannaerts: “Ik ga dan altijd naar het kerkhof.”

Jennifer Heylen: “Oh.”

Cannaerts: “Om bloemetjes te plukken, hé, voor ons moeder.”

Het mooiste moment:

Wij zagen het vanaf de eerste seconde, maar het is ook de kijkers op sociale media niet ontgaan. WIAM heeft best wel wat weg van Janice, de knipperlichtvriendin van Chandler in Friends. Ook Bart Cannaerts had het gisteren over die gelijkenis. Waarop WIAM het plaatje compleet maakte door met schelle stem de slagzin van het personage te roepen. Oh! My! God!

Pascal Braeckman bleek zijn stembanden te smeren met olijfolie. — © Play4

Ook geestig: klankman Pascal Braeckman die met schelle stem een vraag kwam stellen, maar na enkele forse teugen olijfolie klonk alsof ‘ie zo bij Klara kon beginnen presenteren.

De tussenstand