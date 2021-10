Max Verstappen is populairste F1-piloot, Lewis Hamilton moet het afleggen tegen verrassende nummer twee

De Nederlander Max Verstappen, de huidige leider in het wereldkampioenschap, is de populairste piloot onder de Formule 1-fans, voor de Engelsen Lando Norris en Lewis Hamilton. McLaren is het populairste team. Dat blijkt uit een recente peiling.

De 24-jarige Nederlander staat zes punten voor op zevenvoudig wereldkampioen Hamilton van Mercedes, voorafgaand aan de Grand Prix van de VS van zondag in Austin, Texas. Hij kreeg 14,4% van de stemmen van zo’n 167.000 fans in 187 landen tijdens een grote peiling uitgevoerd door Nielsen Sports.

Verstappen is het populairst in de Verenigde Staten en Japan, en bij de 25-34-jarigen. De tweede plaats gaat verrassend naar Lando Norris (13,7%). De Britse McLaren-coureur is erg populair bij jongeren (16-24) en vrouwen, maar heeft nog geen F1 GP gewonnen.

Hamilton werd derde, in tegenstelling tot de peiling in 2017, waarin hij eerste werd. De Engelsman kreeg toen 20% van de stemmen, in de laatste peiling was dat maar 13%. Zijn fans bevinden zich vooral in het VK, Brazilië en Canada.

© REUTERS

Wat de teams betreft, voert McLaren de poll aan met 29,5%, bijna twee keer zoveel als in 2017. Bijna de helft van alle ondervraagde vrouwen stemden voor McLaren. Het team leidt in alle regio’s van de wereld, behalve in Azië. Daar staat Red Bull op kop. Het Oostenrijkse team, tweede in de peiling, is populair in Nederland, waar Verstappen is geboren, in Japan, vanwege de Honda-motorfabrikant, en in Mexico, de thuisbasis van zijn tweede coureur Sergio Pérez.

Ferrari werd derde in de peiling met 18% van de stemmen. Dat is beter dan Mercedes, dat slechts vierde staat met 11,9% van de stemmen, tegenover 16,2% in de vorige peiling. De dominantie van het Duitse merk, de zevenvoudige wereldkampioen, blijkt te eentonig te zijn voor vele fans.