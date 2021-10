“Lekker, fijn, seks, seks”: Efteling-bezoeker verbijsterd over woordenschat van Holle Bolle Gijs

De bezoeker, een fervent Efteling-ganger, twitterde over de opmerkelijke woordenschat van Gijs. Een woordvoerder van het park bevestigde vervolgens bij Omroep Brabant dat Gijs inderdaad “seks” lijkt te zeggen. “Maar het is niet wat hij bedoelt”, aldus Steven van Gils. “Hij probeert ‘thanks’, ‘dankjewel’ in het Engels, te zeggen. Maar dat komt er niet helemaal lekker uit.” Volgens de woordvoerder “hoor je ook een beetje wat je wil horen”, maar hij geeft wel toe dat het “een beetje apart” klinkt. “We gaan nog even met hem werken aan een taalcursus.”

