Diego Schwartzman verslaat Andy Murray en staat in kwartfinales European Open

Diego Schwartzman heeft zijn ticket voor de kwartfinales op de European Open (hardcourt/508.600 euro) in Antwerpen donderdagavond veiliggesteld. De Argentijnse nummer 14 van de wereld versloeg Andy Murray (ATP 172) in twee sets: 6-4 en 7-6 (8/6) na 2 uur en 13 minuten.

Schwartzman haalde in 2016 al een keer de finale in de Scheldestad, terwijl Murray het toernooi in 2019 op zijn naam schreef. De Argentijn wacht nu de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 79) en de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 99) op.

In de andere kwartfinales kijkt het Italiaanse eerste reekshoofd Jannik Sinner (ATP 13) de Fransman Arthur Rinderknech (ATP 65) in de ogen, bekampt de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 39) de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 32) en geeft de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 70) de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 44) partij.

De kwartfinalisten zijn vrijdag opnieuw aan zet. De halve finales zijn voor zaterdag, de finale voor zondag omstreeks 16u30. Regerend titelhouder Ugo Humbert is deze editie niet van de partij.