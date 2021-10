Lotte Kopecky pakt zilver in eerste afvalling voor vrouwen op WK: “Wou niet weer vierde worden”

Ze had nog iets goed te maken op de piste na de pech op de Olympische Spelen in Tokio en dat deed Lotte Kopecky meteen op haar eerste afspraak op het WK in Roubaix. Ze pakte zilver in de afvalling, na de Italiaanse Letizia Paternoster. Brons was voor de Amerikaanse Jennifer Valente. Na Tuur Dens in de scratch het tweede zilver van de avond voor België.

Voor het eerst werd er op een WK bij de vrouwen een wereldtitel uitgereikt op de afvalling. 22 rensters kwamen aan de start en wie om de twee ronden als laatste over de finish komt, ligt eruit. Kopecky bleef heel de tijd attent voorin rijden en kwam nooit in de problemen. Toen ze nog met vier overbleven, focuste ze op de Russische Novolodskaia achter haar.

LEES OOK. Wat een stunt! 21-jarige Tuur Dens pakt zilver op WK in de scratch: “Ik ben gemaakt voor de piste”

“Ik wou echt die medaille veiligstellen, want ik wou niet weer, zoals op de olympische wegrit, vierde worden.” Daarna klopte ze ook de Amerikaanse Valente maar in een duel om het goud was de Italiaanse beauty Letizia Paternoster te sterk. “Ik heb dit seizoen al genoeg pech gekend om nu niet tevreden te zijn met zilver. Ja, goud kon, maar ze was gewoon iets sterker. Ik zette laat aan om haar te remonteren, maar geraakte er niet.”

Voor Kopecky is dit wel een opsteker voor het omnium van vrijdag. De afvalling is geen olympisch nummer, het omnium is dat wel. “De benen zijn nog goed. Het is een lang seizoen, maar ik ga ervoor. Dag per dag. Ook zondag in de puntenrit. Maar deze medaille pakken ze mij niet meer af. Een regenboogtrui? We zien wel maar ik ga mij geen druk opleggen.”

Vrijdag komt Kopecky opnieuw in actie op het WK baanwielrennen, dan in het omnium. Ook de afscheidnemende Kenny De Ketele verdedigt op de derde dag de Belgische kleuren, in de puntenkoers. Verder zijn er vrijdag ook finales in de kilometer en de individuele achtervolging bij de mannen en in de sprint bij de vrouwen.