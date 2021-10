Shane McLeod is Topsportcoach van het Jaar, minister betreurt nominatie Heuls: “Zout in de wonde”

Dat de omstreden gymcoach Marjorie Heuls bij de drie genomineerden hoorde als Topsportcoach van het Jaar leidt tot ongenoegen bij de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in het Belgische topturnen. Zij richtten een Open Brief aan minister van Sport Ben Weyts (N-VA), die zelf ook verbijsterd reageerde. Uiteindelijk kreeg hockeycoach Shane McLeod de onderscheiding, maar het kwaad was geschied.

In april van dit jaar concludeerde de commissie-Weyts, die de klachten van (ex-) gymnastes over hun mentaal en fysiek leed had onderzocht, dat verschillende coaches in de Gentse Topsporthal in hun drang naar succes te weinig oog hadden voor het welzijn van de atleten. Aansluitend daarop verontschuldigden Marjorie Heuls en Yves Kieffer – het Franse trainersduo dat het Belgisch turnen naar grote successen heeft gestuwd – zich voor hun aanpak. Heuls en Kieffer brachten onder meer Nina Derwael naar olympisch goud.

Dat Heuls ondanks die terechtwijzing door een vakjury genomineerd werd als mogelijke Topsportcoach van het Jaar – een prijs van de Vlaamse Regering – zet kwaad bloed bij de gymnastes die voor de commissie-Weyts, op sociale media of in de pers hun verhaal hadden gedaan. Zij publiceerden een Open Brief aan minister Weyts. “We hebben eerst ons ongenoegen achter de schermen kenbaar gemaakt”, aldus Tineke Sonck, “maar we vonden geen gehoor. Vandaar die Open Brief.”

LEES OOK. Snoeiharde brief aan minister Weyts na nominatie omstreden Marjorie Heuls voor Coach van het jaar: “Dierenmishandeling wordt strenger bestraft”

Sonck is woordvoerster van Voices in Sport, een organisatie die slachtoffers van misbruik in sport vertegenwoordigt. De bijhorende hashtag #GymnastAllianceBEL verzamelt zo’n honderd mensen (gymnastes, ouders en andere betrokkenen) die tijdens hun turnloopbaan grensoverschrijdend gedrag meemaakten.

Nochtans is het niet Weyts, maar een vakjury binnen Topsport Vlaanderen die de drie kandidaten kiest. “Maar Topsport Vlaanderen hangt toch af van de minister van Sport”, zegt Tineke Sonck. “Weyts had dit kunnen voorkomen. Deze nominatie betekent dat wie kinderen en tieners brutaal behandeld heeft, nog een beloning kan krijgen ook. Voor alle slachtoffers is dit opnieuw een totaal verkeerd signaal.”

Ben Weyts. — © BELGA

Amper drie weken geleden waren de getroffen atletes al meer dan ontstemd toen de Gymfed het contract van Heuls en Kiefer verlengde. “Dat er in de aanloop naar de Spelen niemand opzij moest, was ook voor ons aanvaardbaar”, aldus Sonck. “Niemand wilde dat de Belgische gymploeg in Tokio zijn kansen niet optimaal kon verdedigen. Maar eerst die contractverlenging en nu deze nominatie: wie de moed heeft opgebracht om te getuigen, wordt in zijn gezicht uitgelachen.”

Ben Weyts: “Ruimere context kan je niet zomaar opzijschuiven”

Ook minister van Sport Ben Weyts (N-VA) worstelt met de nominatie van Marjorie Heuls. “Alle begrip dat een jury onafhankelijk opereert en focust op de sportieve prestaties, maar er is ook een ruimere context die je niet zomaar kan opzijschuiven. Ik heb er zelf alles aan gedaan om de discussie omtrent grensoverschrijdend gedrag van coaches en entourage in een helende, serene sfeer te brengen. Deze nominatie doet daar afbreuk aan en gooit nodeloos zout in de wonde, vrees ik. En daarmee bewijs je de slachtoffers geen dienst, maar ook Heuls zelf niet.”

© BELGA

Sportjuweel voor Red Lions

Naast Heuls stonden ook hockeycoach Shane McLeod en Fernando Oliva, coach van meerkampster Noor Vidts, op de shortlist. Uiteindelijk kreeg McLeod de onderscheiding. Twee derde van de stemmen kwam van de vakjury, een derde van het grote publiek. Het Vlaams sportjuweel ging naar de Red Lions, de Belgische hockeymannen.