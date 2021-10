Groep vrienden op boot stomverbaasd wanneer ze verdwaalde hond zien rondzwemmen in oceaan

Een groep vrienden op een boot in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale deed vorig weekend een wel heel vreemde ontdekking. Op een bepaalde ogenblik zagen ze hoe een kleine hond verdwaald rondzwom in de oceaan. Ze aarzelden gelukkig niet lang om in actie te schieten: een van de mannen dook het water in, kreeg de viervoeter te pakken en kon het dier in veiligheid brengen. Uiteindelijk werd de hond herenigd met zijn baasje.