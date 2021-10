Verdiend: Antwerp pakt eerste punt in Europa dankzij goals van Samatta en Gerkens

Het eerste puntje is binnen. Antwerp speelde 2-2 gelijk op Fenerbahçe en houdt zo de hoop op Europese overwintering levend. Er zat misschien nog méér in, maar over twee weken krijgt het de kans om de Turken thuis – in een weliswaar leeg stadion – te kloppen.

Op weg naar de perstribune passeerden we Samatta twee keer. Niet de echte natuurlijk – die maakte zich op voor de match. Het betrof twee grote foto’s van de Tanzaniaan tegen de muren. Twee juichbeelden, van toen hij nog bij Fenerbahçe speelde.

Jawel, Samatta wist al wat het was om te scoren in het Sükrü Saracoglu. Alle zes zijn goals voor de Turken maakte hij vorig seizoen in eigen stadion. Maar dit keer trad hij er dus met Antwerp aan. Wat als hij nú raak zou treffen? “Dan zal ik voorzichtig zijn met m’n viering. Dat lijkt me het veiligste”, vertelde hij vooraf. Hij hield woord.

LEES OOK. Gezichtsbedrog? VAR keurt goal van Antwerp goed, terwijl Samatta nochtans duidelijk buitenspel leek te staan

Twee minuten ver in de wedstrijd zetten de bezoekers uit Belgium een geweldige aanval op. Via De Laet en Bataille ging het naar Fischer, die een één-twee opzette met Frey, doorstoomde en Samatta voor doel vond. Samagoal tikte randje buitenspel binnen. En deed dan heel hard zijn best om zijn vreugde te bedwingen. Zijn ploegmaats waren wél in extase en terecht. Ze hadden de tegenstander weggetikt.

De Great Old begon groots en gingen vol hun kans, ook vanop afstand. Verstraete vlamde over, Fischer zag hoe de doelman zijn schot toch effe moest lossen.

Na een kwartiertje begon het wel al te kantelen. Osayi-Samuel, vorig jaar nog bijna van Club Brugge, zette Butez een eerste keer aan het werk en de druk van de negentienvoudige kampioen nam toe. Bataille vóélde zich ook onder druk gezet toen hij van een ongevaarlijke voorzet een corner maakte. Daar kreeg hij seconden later spijt van. Tisserand won het kopduel van De Laet en doordat Butez de bal niet kon klemmen, kon Valencia de rebound binnen rammen.

© EPA-EFE

Twee penalty’s

Enner Valencia, made in Ecuador. Veel meer dan Özil trok de aanvaller het laken naar zich toe. Eerst dwong hij De Laet bijna tot een owngoal, vervolgens dwong hij Bataille tot een penaltyfout. De Russische ref had nochtans niks gezien, maar de VAR stuurde hem naar het scherm. En met ruim twintigduizend waanzinnige Turken in zijn nek, die hem al voor de match uitfloten, legde hij het leer alsnog op de stip. Valencia voor de 2-1? Neen, hij wilde het te verfijnd doen. Zijn panenka strandde nogal lullig op de lat. Tien minuten later, vlak voor rust, bood Almeida hem echter een nieuwe kans – ook hij haakte hem in de zestien. Priske snapte er he-le-maal niks van en maakte zowel een biddend als een wegwerpgebaar richting arbitrage, maar dat haalde niets uit. Valencia mocht de 2-1 op het bord zetten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk waren het toch de spelers die het weer hadden weggegeven, maar ze hadden nog 45 minuten om de achterstand ongedaan te maken. Priske, die vlak na rust nog geel kreeg, wilde meer diepgang en bracht ex-Rouche Balikwisha. Met hernieuwde moed trok Antwerp naar voren en hoewel dat niet tot uitgespeelde kansen leidde, werd het wel gevaarlijk op stilstaande fase. Een eerste hoekschop schilderde Verstraete op het hoofd van Almeida, die naast kopte, een tweede belandde bij Gerkens en de Bilzenaar knikte – knap overhoeks – wél raak. 2-2, de hemel klaarde weer op. Na de 0 op 6 zijn drie punten zeer welkom, maar met een draw terugvliegen naar Deurne-Noord was ook al oké.

© BELGA

Debuut van Dwomoh

Nog een klein half uur standhouden was de bedoeling – of doorduwen, waarom niet. De 18-jarige Dwomoh kreeg zowaar zijn kans, het van Genk overgekomen toptalent mocht debuteren. Hij mocht vooral veel knokken, want we zagen alleen nog maar middenveldspel – aan beide boxen gebeurde bitter weinig. Frey, ook ex-Fenerbahçe, werd wat later dan maar gewisseld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zat er nog een laatste touch of genius in vanwege de bezoekers? Ook Paul Gheysens op de tribune hoopte erop. De ingevallen Benson probeerde het na zijn heerlijke goal op Zulte Waregem nog eens op z’n Robbens, maar wachtte net te lang om te trappen. Ook aan de overkant liepen de ultieme acties echter spaak en dus bleef het bij 2-2. Een logische uitslag, al met al. Antwerp mag Istanboel met opgeheven hoofd verlaten en zondag met vertrouwen de topper tegen Club Brugge aanvatten.